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12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Çin'in Suzhou şehrinde devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası’nda Venezuela’ya 71-68 yenildi

SPOR 25.08.2019, 16:07 Enes Subaşı
12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti
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ÇİN'DE 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını ev sahibi ülkenin Suzhou şehrinde sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası yarı final maçında Venezuela’ya 71-68'lik skorla mağlup oldu. Suzhou Spor Merkezi’nde oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı da 39-32 geride kapattı.
 
Millilerde Cedi Osman 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Semih Erden 18 sayı ile mücadele etti.
 
Ay-yıldızlılarda, Venezuela karşısında Ersan İlyasova ile Scottie Vilbekin ufak sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.
 

#12 Dev Adam #Atlas Turnuvası #Venezuela
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