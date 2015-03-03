110 milyonu batırdı

İNGİLTERE alt liglerinde forma giydikten sonra futbol kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Michael McIndoe, kazandığı tüm paraları evlere, arabalara, kadınlara, kumara ve tatillere harcadı.Futbol dışında yatırım ve emlak şirketi,temizlik firması, gece kulübü ve restoranları bulunan Michael McIndoe yaklaşık 30 milyon pound (110 milyon TL) değerindeki tüm servetini batırdı.İspanya'da üç haftalık tatil için 27 bin poundluk köşk kiralayan, plajda düzenlenen bir partide 40 bin poundluk şampanya patlatan, yanındaki arkadaşlarının özel beachlere girmesi için sadece 8 bin pound ödeyen Michael McIndoe lüks hayatına veda etti.

İflasını açıkladıktan sonra ailesinin bakımına muhtaç bir hale gelen ve onların desteğiyle ayakta duran McIndoe, yatırımcılarını da oldukça zor duruma soktu.

Bu yatırımcılardan biri de 600 bin pound kaybeden Ipswich Town’da oynayan Jimmy Bullard oldu. Mahkemeye çıkan ve iflasını açıklayan futbolcunun çevresindeki güzel kadınlar için de bir ajansa oldukça yüklü miktarda paralar ödediği ortaya çıktı.Bu yatırımcılardan biri de 600 bin pound kaybeden Ipswich Town’da oynayan Jimmy Bullard oldu. Mahkemeye çıkan ve iflasını açıklayan futbolcunun çevresindeki güzel kadınlar için de bir ajansa oldukça yüklü miktarda paralar ödediği ortaya çıktı.



Kaynak:hürriyet