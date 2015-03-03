Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

110 milyonu batırdı

İskoç futbolcu Michael McIndoe, yeşil sahalardaki kariyeri boyunca kazandığı paraların tamamını kaybetti

110 milyonu batırdı

İskoç futbolcu Michael McIndoe, yeşil sahalardaki kariyeri boyunca kazandığı paraların tamamını kaybetti

03 Mart 2015 Salı 12:05
110 milyonu batırdı
banner404
İNGİLTERE alt liglerinde forma giydikten sonra futbol kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Michael McIndoe, kazandığı tüm paraları evlere, arabalara, kadınlara, kumara ve tatillere harcadı.Futbol dışında yatırım ve emlak şirketi,temizlik firması, gece kulübü ve restoranları bulunan Michael McIndoe yaklaşık 30 milyon pound (110 milyon TL) değerindeki tüm servetini batırdı.İspanya'da üç haftalık tatil için 27 bin poundluk köşk kiralayan, plajda düzenlenen bir partide 40 bin poundluk şampanya patlatan, yanındaki arkadaşlarının özel beachlere girmesi için sadece 8 bin pound ödeyen Michael McIndoe lüks hayatına veda etti.İflasını açıkladıktan sonra ailesinin bakımına muhtaç bir hale gelen ve onların desteğiyle ayakta duran McIndoe, yatırımcılarını da oldukça zor duruma soktu.Bu yatırımcılardan biri de 600 bin pound kaybeden Ipswich Town’da oynayan Jimmy Bullard oldu. Mahkemeye çıkan ve iflasını açıklayan futbolcunun çevresindeki güzel kadınlar için de bir ajansa oldukça yüklü miktarda paralar ödediği ortaya çıktı.Bu yatırımcılardan biri de 600 bin pound kaybeden Ipswich Town’da oynayan Jimmy Bullard oldu. Mahkemeye çıkan ve iflasını açıklayan futbolcunun çevresindeki güzel kadınlar için de bir ajansa oldukça yüklü miktarda paralar ödediği ortaya çıktı. 

Kaynak:hürriyet
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.03.2015 11:11
Anahtar Kelimeler:
Milyoni Iskoç FutbolcuMcindoe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim