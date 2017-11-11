101 milyon euroluk transfer, fiyasko oldu

İSPANYA La Liga devi Real Madrid'in büyük umutlar beslediği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen Gareth Bale'in maliyeti ise dudak uçuklattı.

26 Eylül'de oynanan Dortmund maçında sakatlanan Bale için teknik direktör Zidane "Ciddi bir şeyi yok" açıklaması yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 45 günde bir türlü iyileşemeyen Bale, ayağına giren kramplar nedeniyle idmanları da tamamlayamıyor.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Atletico Madrid derbisine kadar tam olarak iyileşmesi ve sahada olması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun bu kez de sol bacağında kas yırtığı tespit edildi ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Real Madrid'e 4 sezon önce 101 milyon euro bedelle dönemin rekor transfer ücreti ödenerek transfer edilen Galli, yıldız böylece 19. sakatlığını yaşamış oldu.

HER DAKİKA İÇİN 13 BİN EURO KAZANDI

Real Madrid formasıyla 4 yılda sadece 159 maça çıkan Bale, bütün ödemeler dikkate alındığında Real Madrid'e maç başına 1 milyon 060 bin 377 milyon euroya mal oldu. Madrid temsilcisiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Bale, sahada kaldığı her dakika için 13 bin 593 euro almış oldu.

1531 günlük Real Madrid kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 La Liga ve Copa del Rey şampiyonluğu, iki Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, iki Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız futbolcu Real Madrid formasıyla oynadığı 159 maçta 70 gol atma başarısı gösterdi.