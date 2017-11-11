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101 milyon euroluk transfer, fiyasko oldu

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol oynayamayan Gareth Bale, Atletico Madrid maçı öncesinde 19. kez sakatlandı

101 milyon euroluk transfer, fiyasko oldu

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol oynayamayan Gareth Bale, Atletico Madrid maçı öncesinde 19. kez sakatlandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:01
101 milyon euroluk transfer, fiyasko oldu
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İSPANYA La Liga devi  Real Madrid'in büyük umutlar beslediği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenileni veremeyen  Gareth Bale'in maliyeti ise dudak uçuklattı.

26  Eylül'de oynanan  Dortmund maçında sakatlanan Bale için teknik direktör  Zidane "Ciddi bir şeyi yok" açıklaması yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 45 günde bir türlü iyileşemeyen Bale, ayağına giren kramplar nedeniyle idmanları da tamamlayamıyor.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Atletico  Madrid derbisine kadar tam olarak iyileşmesi ve sahada olması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun bu kez de sol bacağında kas yırtığı tespit edildi ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.  Real Madrid'e 4 sezon önce 101 milyon euro bedelle dönemin rekor transfer ücreti ödenerek transfer edilen Galli, yıldız böylece 19. sakatlığını yaşamış oldu.

HER DAKİKA İÇİN 13 BİN EURO KAZANDI

Real  Madrid formasıyla 4 yılda sadece 159 maça çıkan Bale, bütün ödemeler dikkate alındığında  Real Madrid'e maç başına 1 milyon 060 bin 377 milyon euroya mal oldu.  Madrid temsilcisiyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Bale, sahada kaldığı her dakika için 13 bin 593 euro almış oldu.

1531 günlük  Real Madrid kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 La Liga ve Copa del Rey şampiyonluğu, iki Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, iki Süper Kupa ve  İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız futbolcu  Real Madrid formasıyla oynadığı 159 maçta 70 gol atma başarısı gösterdi.

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