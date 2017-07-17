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1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Rusya Premier Ligi ekibi Terek Grozny'den Gabriel Torje ile bir yıllık sözleşme imzaladı

1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Rusya Premier Ligi ekibi Terek Grozny'den Gabriel Torje ile bir yıllık sözleşme imzaladı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:29
1 yıllık sözleşme imzaladı
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DAHA önce Süper Lig’de Konyaspor ve Osmanlıspor’da da forma giyen Gabriel Torje kiralık olarak Karabükspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hikmet Ferudun Tankut Tesislerine gelen 27 yaşındaki Rumen sağ kanat oyuncusu Torje, Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ve Asbaşkan Ahmet Karabacak'ın da katılımıyla kendisini bir yıllığına kiralık olarak Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Rusya’nın Terek takımından Gabriel Torje ile 1 yıllık anlaşma yaptıklarını satın alma opsiyonlarının olduğunu söyledi.

Gül, “Torje Türkiye’de tanınan bir oyuncu. Daha önce Osmanlıspor ve Konyaspor’da oynamış bir oyuncu. Bizdeki performansı ile tekrardan milli takımda yer bulacağına inanıyorum. Karabükspor’a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç yaşına rağmen 50’den fazla milli olmuş bir oyuncu aynı zamanda İspanya, İtalya, Rusya ve Romanya’da boy göstermiş bir oyuncu. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Torje ise konuşmasında, "İlk bu teklifi duyduğumda çok heyecanlandım. Türkiye dönmek istiyordum her zaman için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma fayda sağlamak istiyorum. Geçen sene milli takıma kaybetmiştim. Ben takıma yardımcı olacağım onlarda benim milli takıma dönmem için yardımcı olacak. Burada arkadaşlarım benim çok çabuk kabul edeceğini düşünüyorum. Romanyalı ve daha önce Osmanlıspor’da oynadığım arkadaşlarım da var” dedi.

İmza töreninde Asbaşkan Ahmet Karabacak, diğer yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporRusya Premier
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