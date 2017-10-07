1 yılda 40 kilo verdi!

YILLARDIR fazla kilolarından kurtulma mücadelesi veren Yeşim Ceren Bozoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mide ameliyatı olan ünlü oyuncu, toplamda 40 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.
Bol bol alışveriş yapan oyuncu gardırobunu baştan aşağı yeniledi. Eski kıyafetlerini de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Ünlü oyuncu değişimini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.
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