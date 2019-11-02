WhatsApp'ın Android sürümüne yeni özellik
WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor.
SÖYLEŞİ 02.11.2019, 09:54
'PARMAK İZİ KİLİDİ' işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geliyor ve iOS'taki WhatApp'a benzer bir güvenlik yeteneği sunuyor. iPhone kullanıcıları, WhatsApp için Touch ID ve Face ID desteğinden faydalanabiliyordu. Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Android'e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android'e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi. İşlev etkin hale getirilince telefonu eline geçiren başkaları, WhatsApp'ı açıp kolayca mesajlara bakamıyor. Bunun için kayıtlı parmak izi taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmak izi taratmadan da yanıt verilebiliyor.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:40
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5