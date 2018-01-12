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Türk girişimcilerden suda çalışan bilgisayar !

Teknolojinin ilerlemesiyle hızlanan bilgisayarların en büyük problemi haline gelen sıcaklık, Türkiye’de geliştirilen bir sıvı sayesinde problem olmaktan çıkıyor.

Türk girişimcilerden suda çalışan bilgisayar !

Teknolojinin ilerlemesiyle hızlanan bilgisayarların en büyük problemi haline gelen sıcaklık, Türkiye’de geliştirilen bir sıvı sayesinde problem olmaktan çıkıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 23:47
Türk girişimcilerden suda çalışan bilgisayar !
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GELİŞEN teknoloji ile performansları arttırılan bilgisayarların ve server (sunucu bilgisayar) sistemlerinin en büyük problemi sıcaklık ve soğutma yöntemleri. Sıcaklığı artan bilgisayarlar genelde klasik olarak hava ile soğutuluyor. Yıllardır kullanılan bu klasik yöntem bilgisayarların içerisinde çok miktarda tozun girmesine, cihazı soğutmak için sürekli enerji tüketimine, fanların tozdan dolayı aşırı ses çıkarmasına, sıcaklık yüzünden cihazın tam performanslı çalışmamasına sebep oluyor.

TÜRK GİRİŞİMCİLERDEN SUDA ÇALIŞAN BİLGİSAYAR

Türkiye’de bir ilke imza atan Melih Aksoy isimli girişimci, suya karıştırdığı elektriği iletmeyen bir sıvı ile bilgisayar ve server sistemlerinin soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Aksoy, yeşil teknoloji firması çalışanlarıyla geliştirdikleri sıvı sayesinde soğutma maliyetini minimuma indiriyor. Bilinen su ile soğutma yönteminden farklı olarak bilgisayarı veya server sistemlerini bu sıvının içerisine daldırarak çalışması sağlanıyor. Böylece cihazdaki sıcaklık sıvının içinde dağılarak bilgisayarın daha istikrarlı, sessiz ve güvenli çalışmasını sağlıyor. Elektriği iletmeyen bu sıvı sayesinde, soğutulan sistemler düşük soğutma maliyeti ve enerji tasarrufuna sahip oluyor. Bu sıvı ile soğutulan sistemler klasik soğutma yöntemlerine göre yüzde 50 daha az enerji harcıyor.

ÖNCE HAYAL ETTİK, SONRA GERÇEKLEŞTİRDİK

Çocukluğundan beri teknolojiye olan yatkınlığından bahseden Yeşil Teknoloji çalışanı Melih Aksoy, “4 yıldır bilgisayar sistemleri üretiyoruz. Biz normalde bilgisayar sistemleri yapan bir ekibiz. Yaptığımız bu sistemlerde soğutma için çok fazla enerji zayiatı olduğunun farkına vardık. Amerika’dan 90 bin dolara satın aldığımız soğutma sistemlerinin, Türkiye’de çok ciddi bir cari açığa sebep olduğunu gördük. Biz bu bilgisayar sistemlerini daha ucuz, daha basit ve kendi üretimimizle nasıl soğuturuz diye düşündük. Daha önceleri hayal ettiğimiz, elektronik cihazları bir sıvının içerisine daldırmak suretiyle nasıl soğuturuz fikrini düşündük. Araştırmalarımızın neticesinde soğutma işlemini bu şekilde yaptık. Cihazı elektrik iletmeyen bir sıvının içerisine koyarak soğutuyoruz. Mevcut server bilgisayar sistemlerinde odayı değil sadece kabinin içerisindeki sıvıyı soğutarak bu işi daha basite indirdik” dedi.

ENERJİ KULLANIMINDA YÜZDE 50 TASARRUF

Kendi sistemlerinin diğer soğutma sistemlerinden farklı yönlerini anlatan Aksoy sözlerine şöyle devam etti: “Bizim sistemimizin en büyük avantajı enerji sarfiyatındaki düşüklük, dışa bağımlılıktan kurtarmak ve sıfır bakım maliyeti. Bizim sistemimiz ile kurulmuş bir bilgisayar sistemi 2 yıl içerisinde maliyeti amorti ediyor. Ondan sonraki yıllarda ise her yıl enerjiyi kullanımda yüzde 50 kar ediyor. Bizim sistemimizde kullanılan cihazların bakım yapma gibi bir maliyeti yok. Çünkü toz, nem ve hava ile teması olmadığı için, korozyon (oksitlenme, paslanma) hiçbir şekilde üzerinde olmuyor. Cihazı sıvının içerisinden çıkardığınız zaman sanki fabrikadan çıkmış gibi tertemiz görünüyor. Bu cihazın daha verimli çalışmasına sebep oluyor. Sıvının içerisindeki cihazları yakacak kadar sıvı ısınamaz bu yüzden güvenli bir sistem.

Bireysel kullanıcılar içinde bir çalışma yaptık ve bilgisayar hariç Bin Türk Lirası gibi bir fiyata bu sistemi yapıyoruz. Bu projeyi geliştirmek için desteğe ihtiyacımız var. Bu konu çok önemli devletin bu mesele ile ilgilenmesi gerekiyor.”

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