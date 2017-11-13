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Sönmez aday olur mu?

Alper Kutay
Türkiye

Alper Kutay

13 Kasım 2017, 00:19

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'dan Ankara'ya ziyarete giden hiç kimseyi geri çevirmiyor.

Ağırlıyor, yediriyor, içiriyor, sohbet ediyor, sorununu dinliyor, sıkıntısı varsa çözüp dertli geleni mutlu uğurluyor. Duyumlarımız bu yönde!

Geçen hafta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i, ardından (yakın dostu) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i, son olarak Alanya Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abdullah Sönmez'i ağırladı Bakan Çavuşoğlu.

Bu hafta sonu da Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibini Dışişleri Resmi Konutu'nda misafir etti.

Hiç şüphesiz, bu ziyaretler arasında en dikkat çekeni, Abdullah Sönmez'inkiydi.

Sönmez'in Adem Başkan'la arasının 2-3 senedir limoni olduğu, önümüzdeki dönem Ak Parti'den Alanya Belediye Başkan Adayı olabileceğinin konuşulduğu şu günlerde gerçekleşen bu ziyaret, ister istemez siyasi kulislerde "Yoksa iddialar doğru mu?" seslerinin daha fazla çıkmasına yol açtı.

Sorduk soruşturduk, "nedir bu ziyaretin esbabı mucibesi?" dedik ve şu sonuca vardık.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nden, Sönmez ise Konaklı Mahallesi'nden.

Yani her ikisi de yan yana olan komşu köy/belde/mahalleden.

Sayın Bakan ile Sayın Başkan çocukluk, gençlik arkadaşı.

Ziyaretin temel sebebi ise hasret giderme, eski günleri yad etme amacı taşıyor.

Peki neden farklı partide siyaset yapıyorlar?

Aslında Sayın Bakan ile Sayın Başkan'ın siyasi kökleri aynı. Abdullah Sönmez önce Doğru Yol Partisi'nde, ardından Demokrat Parti'de uzun yıllar aktif siyaset yaptı. Sayın Bakan'ın babası Osman Çavuşoğlu DYP'den Türkler Belediye Başkanı seçildi, ağabeyi Ahmet Çavuşoğlu ise DYP'nin Alanya İlçe Teşkilatı yönetiminde uzun yıllar görev yaptı.

Peki, önümüzdeki dönem Abdullah Sönmez, MHP'den kopup, çocukluk ve gençlik arkadaşı Sayın Bakan'ın partisine geçer ve Alanya Belediye Başkan Adayı olur mu?

Şunu kabul etmek gerek.

Abdullah Başkan; bölgede siyaseti, nabız tutmayı, seçmeni ikna etmeyi en iyi bilen isimlerin başında gelir. 

Bir kelimesi, bir göz kırpması, Alanya'nın batısında siyaseten büyük yankı uyandırır.

Tıpkı Adem Başkan gibi Ak Parti de bu gücün farkında. 

Büyükşehir Yasası sonrası Konaklı Belediyesi 2014'te kapanınca Adem Başkan'ın listesinden meclise giren Abdullah Başkan'ın Ak Parti'den Alanya Belediyesi'ne adaylığı düşünüp düşünmediği bilinmiyor.

Böyle bir teklif gelirse ne yanıt vereceği de meçhul. 

Sözün özeti...

2019 seçimlerine doğru pupa yelken ilerleyen Alanya siyasetinde fotoğraflar üzerinden siyasi analizler yapmak, subliminal mesajlarla seçmenin bilinçaltına hitap etmek daha da sıklaşacak.

Kısacası...

2019 seçimleri öncesi Alanya siyasetinin kazanları hiç olmadığı kadar fokur fokur kaynamaya devam edecek.


MHP'li Sönmez, geçen hafta Bakan Çavuşoğlu'nu ziyaret edip bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
 

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