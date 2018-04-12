YÖK, üniversitede silahlı saldırı gündemi ile toplandı

YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı. YÖK binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek.
YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.