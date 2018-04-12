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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

YÖK, üniversitede silahlı saldırı gündemi ile toplandı

YÖK Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan ve 4 öğretim üyesinin öldürüldüğü silahlı saldırı gündemi ile toplandı

YÖK, üniversitede silahlı saldırı gündemi ile toplandı

YÖK Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan ve 4 öğretim üyesinin öldürüldüğü silahlı saldırı gündemi ile toplandı

12 Nisan 2018 Perşembe 12:02
YÖK, üniversitede silahlı saldırı gündemi ile toplandı
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YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde  yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.   YÖK binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya  ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun  hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir  kusuru olup olmadığını değerlendirecek.

 YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr.  Hasan Gönen de katılıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu,  olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YökOsmangazi ÜniversitesiSilahlı Saldırı
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