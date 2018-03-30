Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

YÖK'ten kontenjan müjdesi! Engelli öğrencilere...

Sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldüğü takdirde, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının yüzde 10'unun engelli öğrencilere ayrılması için kararı alındı

YÖK'ten kontenjan müjdesi! Engelli öğrencilere...

Sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldüğü takdirde, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının yüzde 10'unun engelli öğrencilere ayrılması için kararı alındı

30 Mart 2018 Cuma 18:21
YÖK'ten kontenjan müjdesi! Engelli öğrencilere...
banner404

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrenimi görmek isteyen  veya halen öğrenim gören engelli öğrencilerde, kontenjan konusunda düzenlemeye  gidildiği belirtildi.

YÖK'ün 8 Şubat'ta yaptığı Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla,  sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, YÖK tarafından uygun  görüldüğü takdirde, ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yayımlanan programların  kontenjanının yüzde 10'unun, engelli öğrenciler için ayrılacağı bildirilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontenjanı 10'un altında olan programlar için başvuru olması  durumunda kılavuzda yayımlanan kontenjana ek olarak bir engelli öğrenci  kontenjanı ayrılabilmesine, özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli  öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı  için yedek öğrenci olarak belirlenmesine, ilgili programa başvuran engelli  öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek  sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS puanının  değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil  edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına, ilgili programda engelliler için  ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için  ayrılan kontenjana eklenebilmesine karar verildi."

Üniversitelerde "Engelsiz Üniversite Ödülleri"

YÖK'ten, üniversitelerde engelli öğrenciler için yapılan iyileştirme  çalışmalarını teşvik etmek üzere, yakın zamanda, "Engelsiz Üniversite Ödülleri"  kapsamında Engelsiz Fakülte ve Engelsiz Kampüs Bayrakları ile Engelsiz Program  Nişanları verileceği duyurulmuştu.

Açıklamaya göre bu ödüller için 46 üniversiteden 386 başvuru yapıldı.  Ödüller, yapılacak değerlendirmeler sonrasında Mayıs ayında düzenlenecek törenle  sahiplerini bulacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
özel YetenekSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor
Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor
Son dakika...Alçak saldırıda 5 askerimiz şehit oldu
Son dakika...Alçak saldırıda 5 askerimiz şehit oldu
Son dakika... Aile hekimleri ile ilgili flaş açıklama! Artık onlar da yapabilecek
Son dakika... Aile hekimleri ile ilgili flaş açıklama! Artık onlar da yapabilecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim