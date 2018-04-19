Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek

Erken seçim kararı sonrası, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüşecek

Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek

Erken seçim kararı sonrası, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüşecek

19 Nisan 2018 Perşembe 13:01
Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek
banner404

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.

SP LİDERİ, HÜDA PAR LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK

Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ, HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.

İYİ PARTİ'DEN İTTİFAK SİNYALİ

 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda "DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…" dedi. Kongrelerin yapıldığını belirten Özdağ, ""Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız. İYİ Parti seçime mutlaka girer" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
Temel KaramollaoğluSaadet PartisiYapıcıoğluHüda Par
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü!
HDP'li iki ismin vekilliği düşürüldü!
Son dakika! Erken seçim tarihine CHP'den ilk tepki
Son dakika! Erken seçim tarihine CHP'den ilk tepki
Ankara'da sürpriz zirve! Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüşüyor
Ankara'da sürpriz zirve! Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile görüşüyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim