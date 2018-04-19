Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.

SP LİDERİ, HÜDA PAR LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK

Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ, HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.

İYİ PARTİ'DEN İTTİFAK SİNYALİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) partisinin erken seçime girmesini engellemesi durumunda "DP ve Saadet ile birlikte gireceğiz muhtemelen…" dedi. Kongrelerin yapıldığını belirten Özdağ, ""Yasaların gereklerini yerine getirmiş durumdayız. İYİ Parti seçime mutlaka girer" dedi.