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Yeni gerilim! Yunan bayrağı diktiler, sahil güvenlik kaldırdı

Son dakika! Sahil Güvenlik ekipleri, Ege'de kayalığa dikilen Yunan bayrağını kaldırdı. Operasyonun detaylarını açıklayan Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ı uyardı: Gereken karşılığı vermeye hazırız

Yeni gerilim! Yunan bayrağı diktiler, sahil güvenlik kaldırdı

Son dakika! Sahil Güvenlik ekipleri, Ege'de kayalığa dikilen Yunan bayrağını kaldırdı. Operasyonun detaylarını açıklayan Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ı uyardı: Gereken karşılığı vermeye hazırız

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:19
Yeni gerilim! Yunan bayrağı diktiler, sahil güvenlik kaldırdı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, ' 'Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız'' dedi.

Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

"GEREKEN KARŞILIĞI VERMEYE HAZIRIZ"

' 'Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.''

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Sahil GüvenlikGerilimYunan BayrağıOperasyon
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