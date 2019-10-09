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Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Bloomberg'in son dakika haberine göre Türk askeri Suriye'nin Kuzey Doğusu'na giriş yapmaya başladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte." dedi.

SONDAKİKA 09.10.2019, 11:53
Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı
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BLOOMBERG'İN ismi açıklanmayan bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Türk askerinin Suriye'nin Kuzey Doğusu'na giriş yapmaya başladığını duyurdu.

#HAREKAT #Yabancı ajanslar #Suriye
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