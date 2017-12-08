Van'da 60 araçlık askeri konvoyda kaza: 15 asker yaralı

Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitmekte olan 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlardan oluşan 60 araçlık konvoyda, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında gizli buzlanmadan dolayı kaza meydana geldi. Kazada 3 araç devrilirken, ilk belirlemelere göre 15 asker yaralandı. Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VAN 'DAN Hakkari 'ye gitmekte olan 60 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada çok sayıda asker yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.