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Van'da 60 araçlık askeri konvoyda kaza: 15 asker yaralı

Van'dan Hakkari'ye gitmekte olan 60 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada çok sayıda asker yaralandı

Van'da 60 araçlık askeri konvoyda kaza: 15 asker yaralı

Van'dan Hakkari'ye gitmekte olan 60 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada çok sayıda asker yaralandı

08 Aralık 2017 Cuma 16:28
Van'da 60 araçlık askeri konvoyda kaza: 15 asker yaralı
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VAN'DAN Hakkari'ye gitmekte olan 60 araçlık askeri konvoyda meydana gelen kazada çok sayıda asker yaralandı.

Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitmekte olan 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlardan oluşan 60 araçlık konvoyda, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında gizli buzlanmadan dolayı kaza meydana geldi. Kazada 3 araç devrilirken, ilk belirlemelere göre 15 asker yaralandı. Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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YüksekovaHakkariVan3. Sayfa
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