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Van, beşik gibi sallandı! İşte son durum

Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SONDAKİKA 09.09.2019, 13:25
Van, beşik gibi sallandı! İşte son durum
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

#Van #saray #deprem
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