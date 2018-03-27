Uyardı! Büyük son yaklaşıyor!

SOCİETE Generale küresel strateji uzmanı, Çin gibi ülkelerin ihracatlarını daha cazip hale getirmek için paralarını devalüe etmesiyle ortaya çıkan deflasyon tehdidiyle ilgili uzun zamandır uyarıda bulunuyor.

Fransız bankanın Global Stratejisti Albert Edwards küresel ekonomide oyun sonunun ticaret savaşları nedeniyle beklediğinden daha önce geleceğini ileri sürüyor.



Stratejist Edwards, deflasyon dalgasının 2008 finansal krizine benzeyen yeni bir küresel krize yol açacağını savunuyor. Edwards şimdi ise ABD’de Trump yönetiminin ticaret politikasına bir sonraki krizi hızlandırabilecek bir başka katalizör olarak işaret ediyor. ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük tarifelerini tam ölçekli bir ticaret savaşını ateşleyebileceğini belirtiyor.



‘Buz Devri’nden refah, kazanç ve istihdama ağır darbe



Edwards, müşterilerine gönderdiği analizde, “‘Buz Devri’ tezimize göre küresel deflasyonun refah, kazanç ve istihdama derin zarar verdiği süreçte, ticaret savaşı ile rekabetçi para birimi devalüasyonları eninde sonunda oyunu sona erdirir. Ancak bu kez tahmin ettiğimizden daha erken geliyormuş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.



Business Insider’ın haberine göre dünyanın iki numaralı ekonomisi Çin, ürettiği çeliğin sadece yüzde 1.1’ini ABD’ye ihraç ediyor. Bu nedenle Trump’ın yönetimindeki Beyaz Saray’ın yükselttiği çelik tarifeleri Çin işletmelerine ciddi zarar vermesi beklenmiyor. Fakat Edwards bir ticaret savaşının fitilini fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla ABD tarafından Çin’e karşı yeni ve büyük bir misillemenin ateşleyebileceğini düşünüyor. ABD, Çin’i cezalandırmak için 60 milyar dolar değerinde Çin malına yeni tarifeler getirdi. Çin de misilleme olarak ABD'ye 3 milyar dolarlık vergi açıkladı. Öte yandan Trump ve ekonomik kurmayları “Önce Amerika” diyerek yeni ticaret ortaklıkları başlatabilir. Edwards, “Arka planda kaynayan ABD’ye karşı büyük ticaret fazlası veren Almanya ve Euro Bölgesi bulunuyor. Başkan Trump’ın korumacı ateşini yakında hem Almanya’ya hem de Avrupa Birliği’ne çevirmesini bekliyoruz. Ve bu çok berbat olacak.”



Ticaret savaşı buzdağının sadece görünen kısmı



Bank of America Merrill Lynch, (BofAML) ticari savaşların daha yeni başladığına dair dört maddeden oluşan bir uyarı listesi yayınladı.



1- Yeni gümrük tarife önlemleri ve olası yeni ticaret savaşlarının hızlı adımlarla gelebileceği zemini hazırlıyor. BofAML küresel ekonomi araştırmaları başı Ethan Harris, “Çelik ve alüminyum tarifeleri üzerindeki mürekkep kurumadan Çin’den ithal edilen elektronik ürünlere çok yakında yeni tarifeler getirileceği haberleri geliyor” diyor.



2- Korumacılığın güçlü savunucuları gündemi belirliyor. Harris bu konuda özellikle Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Başkanı Peter Navarro, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’a atıfta bulunarak ticaret soğuk savaşında gündemi bu üç ismin belirlediğine dikkat çekiyor.



3- Beyaz Saray yönetimi ne zaman bir ticari önlem alsa, bunu hemen yeni bir delege otoritesine devrediyor. BofAML Baş Sratejisti Harris söz konusu durumu, “Ulusal güvenliğin alüminyum ve çelik tarifeleri için bir gerekçe olarak kullanılması büyük bir adım. Çünkü ekonomiye zarar veren herhangi bir şeye rahatça uygulanabilir” sözleriyle özetliyor.



4- Şimdiye kadar açıklanmış olan ticari önlemler, devasa ABD ticaret açığını henüz belirgin şekilde düşürmedi. Harris, Trump ve ekonomik kurmaylarının bu olumsuzluğu lehlerine kullanıp ticaret kısıtlamalarında hedefleri büyütüp tırmandırabileceğini savunuyor.