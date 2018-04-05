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Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi

Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi

05 Nisan 2018 Perşembe 15:14
Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü
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OSMANGAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi,  dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. 

Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımı sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi. 

SALDIRGAN FETÖDEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Saldırganın FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 05.04.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
ÜniversiteSilahlı SaldırıESOGÜ
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