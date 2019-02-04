Uludağ'da şok! Vatandaşlar karın altında...

ULUDAĞ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü. Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramaları sürüyor.

19 KİŞİLİK TUR GRUBUNUN ULUDAĞ GEZİSİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valsi Yakup Canbolat, PTT'nin kullanmadığı eski binasının çatısında biriken karın vatandaşların üzerine düştüğünü söyledi. Kar altında 6 vatandaşın kaldığına yönelik ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildiğini vurgulayan Canbolat, "AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerince 6 vatandaş yaralı olarak çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi. Kar altında kalma durumu ihtimaline karşı çalışmalar sürüyor." dedi.

''TONLARCA KAR DÜŞTÜ''

Gazeteci Süleyman Selim Akyüz, Uludağ'da yaşanan feci olayla ilgili şunları anlattı: ''Şu anda Uludağ’dayız. Birinci bölge, oteller bölgesindeyiz. Burada PTT binası var, onun metal çatısında biriken karlar önce iki genç kızın üzerine düştü. Biz tesadüfen olay yerindeydik. Tonlarca kar düştü diyebiliriz. Onları kurtarmaya çalışırken; çatının hemen yanındaki bölümün üzerindeki karlar da kurtarmaya çalışanların üzerine düştü.

5 KİŞİ KURTARILDI

Yarım saatlik çalışmayla küreklerle uğraşarak 5 kişiyi çıkarttık biz. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor. Önce iki kişiydi, tahmin ediyorum; biz kurtarma çalışması yaparken hemen 1 metre öteme düştü. Orada 7-8 kişi vardı. Halen kar altında kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 kişilik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yapıyorlar.

3 METRELİK KAR KÜTLESİ VAR

Gerçekten çok kötü bir durum var. Vatandaşlar ellerinde küreklerle kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar ambulansla götürdüler. Kar araçları buraya girmekte zorlandı, çok da geciktiler açıkçası. Şu anda kurtarma ekipleri tam teçhizatlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 3 metrelik bir kar kütlesi var. Biz onları kurtarmaya çalışıyorduk. Bu kez çatının diğer bölümü de benim yanıma düştü. Orada kurtarmaya çalışanlar da altında kaldı. Biz o gençleri çıkardık, kurtarmaya çalışanlardan üçünü çıkarttık. Ancak çalışmalar halen devam ediyor. Çok küçük dar bir alan; 6 - 7 metre genişliği var, çatıdaki karlar dar yola düştü. Bazı kayak yapılan tesisler var. Onların çatısında da yarım metreye varan karlar var. Orada da onlarca insan kayak yapıyor. Bunların kontrollü şekilde düşürülmesi gerekiyor ama maalesef insanlar altında kaldı.

VATANDAŞLARI SUSTURDUK, SES GELİP GELMEDİĞİNİ KONTROL ETTİK

Bölge bölge kazıyorlar. Vatandaşları susturduk, ses gelip gelmediğini kontrol ettik. Bir kişiyi de karın altından ses duyarak kurtarabildik. Toplam 6 kişi çıkarıldı.''

''KARIN ALTINDA KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR''

Gazeteci Kübra Ulutaş da kar kütlesinin altında kaç kişinin olduğunun bilinmediğini söyledi. Ulutaş, feci olayla ilgili şunları söyledi: ''Bölgeye girebilmek oldukça zor. Vatandaşlar kar aracının çok geç geldiğini iletmişlerdi. Arama-kurtarma çalışmaları da yavaş ilerliyor. Karın altında kaç kişi olduğu net değil. Uludağ birinci bölge, tatilcilerin çok yoğun olarak geldiği çok yoğun bir bölge. Kar yağışı oldukça fazla ve araçların giriş çıkışı, o kar kütlesinin düştüğü noktaya ulaşmayı zorlaştırıyor. Bursa'da hastanelere götürülen kişi sayısı 2 kişiydi. Ancak sayı hakkında net bilgiye kimse ulaşabilmiş değil.''

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 13:41