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Üç ailenin karıştığı kavga faciayla bitti: 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kız isteme meselesi yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

SONDAKİKA 21.08.2019, 09:03 Melike Temir
Üç ailenin karıştığı kavga faciayla bitti: 5 ölü, 8 yaralı
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DİYARBAKIR Silvan'da üç ailenin fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 5 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Ayrıntılar geliyor...

#Diyarbakır #SİLVAN #Kavga #Facia #Ölü #Yaralı
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