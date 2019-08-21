Üç ailenin karıştığı kavga faciayla bitti: 5 ölü, 8 yaralı

DİYARBAKIR Silvan'da üç ailenin fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 5 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Ayrıntılar geliyor...