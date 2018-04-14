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TSK'dan son dakika açıklaması! 67 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 7-13 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 67 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması! 67 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 7-13 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 67 terörist etkisiz hale getirildi

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:10
TSK'dan son dakika açıklaması! 67 terörist...
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TÜRK Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada  Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde  lider kadroda olmak üzere 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13  Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş  güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde  yürütülen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlarda biri sözde lider kadroda  olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dışında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

 Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, bir güdümlü hava savunma füzesi, 2  Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir LAW tanksavar silahı, 3 makineli tüfek, 4  roketatar ve iki tabanca olmak üzere 44 silah ele geçirildi.Ayrıca, 84 el yapımı patlayıcı imha edildi, 47 silah mevzisi, sığınak,  barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda iki asker şehit olurken 10 asker yaralandı. Denetim ve kontrol çalışmaları sonucu sınırlardan yasa dışı geçmeye  çalışan 7 bin 393 kişi yakalandı.

 PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve  uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve düzenlenen  operasyonlarda 895 litre kaçak akaryakıt, 132,8 kilogram uyuşturucu, 17 bin 405  paket kaçak sigara, bin 40 küçükbaş ve iki büyükbaş hayvan ile bir kaçak cep  telefonu ele geçirildi.

Taciz ve saldırılara karşılık

Suriye'nin kuzeyindeki Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama,  temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının  Menbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin  uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

 Bu kapsamda zaman zaman Menbiç bölgesinden yapılan taciz ve  saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.       

Gözlem noktaları

İdlib bölgesinde 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim  2017'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de 3 Numaralı Gözlem Noktası, 5  Şubat'ta 6 Numaralı Gözlem Noktası, 9 Şubat'ta 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15  Şubat'ta 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart'ta 4 Numaralı Gözlem Noktası, 3  Nisan'da 12 Numaralı Gözlem Noktası, 7 Nisan'da da 9 Numaralı Gözlem Noktası  tesis edildi.

Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik  çalışmalara devam edilirken TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana  görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde  sürdürüyor. 

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4157

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı  4157 oldu.

Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 asker  şehit olurken 232 asker yaralandı.  Harekatın başlangıcından bu yana 107 mayın ve 781 el yapımı patlayıcı  imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKTerörist
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