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Trump Kudüs'e tabelaları astırdı

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası somut adımlar atılmaya başlandı. Trump, İsrail'in kurulduğu 14 Mayıs 1948'den tam 70 yıl sonra yine aynı günde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. İngilizce, İbranice ve Arapça hazırlanan büyükelçilik tabelaları, bu sabah Kudüs'ün güneyindeki yollara monte edildi...

Trump Kudüs'e tabelaları astırdı

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı sonrası somut adımlar atılmaya başlandı. Trump, İsrail'in kurulduğu 14 Mayıs 1948'den tam 70 yıl sonra yine aynı günde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak. İngilizce, İbranice ve Arapça hazırlanan büyükelçilik tabelaları, bu sabah Kudüs'ün güneyindeki yollara monte edildi...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:56
Trump Kudüs'e tabelaları astırdı
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Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.

İşçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildirildi. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, önce sosyal medyaya düştü.

"Tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçilik kararı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında alınmıştı. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor."
ABD Başkanı Trump, dünyayı karşısına alıp söz konusu kararı geçen yılın son ayında açıklamıştı.

Bugüne kadar elçilik taşıyan yoktu

Kararın akabinde Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, ABD'nin engelleme çabalarına rağmen BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Tel Aviv yönetiminin 1980 yılında başkent ilan ettiği Kudüs'e, bugüne kadar büyükelçilik taşıyan bir ülke yoktu ve ABD ilk adımı atmış oluyor.
İsrail, 1967'de Kudüs'ü işgal etti. Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
trump kudüs e tabelaları astırdı
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