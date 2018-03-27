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Tosun'un fikir babası ünlü dolandırıcı, hayatını kaybetti

90'lı yılların başında Rusya'da milyonlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcılık çetesinin lideri Sergey Mavrodi hayatını kaybetti. Mavrodi yaptıklarıyla Çiftlik Bank'ın sahibi firari Mehmet Aydın'ı hatırlatıyor

Tosun'un fikir babası ünlü dolandırıcı, hayatını kaybetti

90'lı yılların başında Rusya'da milyonlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcılık çetesinin lideri Sergey Mavrodi hayatını kaybetti. Mavrodi yaptıklarıyla Çiftlik Bank'ın sahibi firari Mehmet Aydın'ı hatırlatıyor

27 Mart 2018 Salı 11:35
Tosun'un fikir babası ünlü dolandırıcı, hayatını kaybetti
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SERGEY Mavrodi, SSCB çözüldükten hemen sonra umutsuz durumdaki halkı ilk "saadet zinciri" tuzağına düşürmesiyle adından söz ettirmişti. 1990'lı yılların başında Rusya'da milyonlarca kişiyi mağdur eden dolandırıcılık çetesinin lideri Sergey Mavrodi hayatını kaybetti. Türkrus sitesinde yer alan habere göre, 63 yaşındaki Mavrodi'nin kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.

1,5 MİLYAR DOLAR DOLANDIRMIŞTI

90'lı yıllarda on binlerce aileyi "Titan Saadet Zinciri" benzeri piramit dolandırıcılıkla mağdur eden Sergey Mavrodi, o günün şartlarında 1.5 milyar dolar dolandırmıştı.

4.5 yıl hapis yatan Mavrodi, serbest bırakıldıktan sonra yine aynı işle uğraşmıştı.

"100 yatırana 1000" vaat eden Mavrodi'nin şirketi iflas ettiğinde, birikimlerini kaptıran onlarca kişi intihar etmişti.

TÜRKİYE'DE DE BİNLERCE KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ

Mavrodi 2011 yılında internet üzerinden kurduğu saadet zinciriyle yeniden gündeme gelmişti. Mavrodi'nin saadet zinciri MMM Türkiye'de de binlerce kişiyi mağdur etmişti.

Türkiye ise son zamanlarda, firari Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank ve benzeri "saadet zinciri" organizasyonlarını konuşuyor.Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın fikir babası Mavrodi hayatını kaybetti

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Son Güncelleme: 27.03.2018 15:56
Anahtar Kelimeler:
Mehmet AydınÇİFTLİK BANKSergey Mavrodi
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