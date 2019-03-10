THY uçağı türbülansa girdi! Yaralılar var

TÜRK Hava Yolları’na ait İstanbul - New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi. Türbülansa giren uçağın saat 17:30 sıralarında JFK Havalimanı’na iniş yaptığı, 28 yolcu ve 2 mürettebatın yaralandığı bildirildi.

Yaşanan olayla ilgili THY'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada yaşanan olay sonrası uçağın sorunsuz bir şekilde indiği belirtildi.

İŞTE THY'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TK 01 sefer sayılı İstanbul (IST) – New York (JFK) uçuşumuzu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız, New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 326 yolcumuz ve 18 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip aradaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Saygılarımızla