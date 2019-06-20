Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

TERÖR örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.

GRİ KATEGORİDEKİ SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI

Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.