Terör örgütüne ağır darbe! 735 kişi gözaltında

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. 15 Șubat tarihinde düzenlenen operasyonda 735 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütüne ağır darbe! 735 kişi gözaltında
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TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde protesto hazırlığında olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde kitlesel eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 156 operasyon kapsamında 685 kişi gözaltına alınırken, protesto düzenleyen 50 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı),3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 61’i tutuklanırken, 226’sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

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