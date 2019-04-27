DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 20’nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
Yangın, Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde meydana geldi. Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etmeye başladı.
Öte yandan, fabrika çalışanları içeride bulunan malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı.