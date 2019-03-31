Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var

Suriye'nin Azez bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu noktaya teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Suriye'den acı haber... Şehit ve yaralı var
banner404

SURİYE'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda bir askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı duyuruldu. Olay, saat 10.00 sıralarında Suriye'nin Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Bu bölgede bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD tarafından havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda bir asker yaşamını yitirirken, yaralanan bir asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saldırının düzenlendiği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vuruldu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 13:21
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'nin konuştuğu Yusuf oyunu kullandı!...
Türkiye'nin konuştuğu Yusuf oyunu kullandı!...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479