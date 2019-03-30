Sünger fabrikasında korkutan yangın! Patlamalar meydana geliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.