Sünger fabrikasında korkutan yangın! Patlamalar meydana geliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sünger fabrikasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sünger fabrikasında korkutan yangın! Patlamalar meydana geliyor
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

YANGIN NEDENİYLE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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