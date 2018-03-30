Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Polis Akademisi sınavı sorularını elde ederek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı.

Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu, gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi.

35 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılında yapılan müfettiş yardımcılığı sınavını, soruları önceden ele geçirerek kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.