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Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor

2011 ve 2012'de yapılan sınavlarda soruları çalıp istedikleri yere yerleşen 81 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Sayı artabilir...

Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor

2011 ve 2012'de yapılan sınavlarda soruları çalıp istedikleri yere yerleşen 81 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Sayı artabilir...

30 Mart 2018 Cuma 09:50
Soruları çalanlar gözaltına alındı! Sayı artıyor
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Polis  Akademisi sınavı sorularını elde ederek akademiye yerleşen 46 şüpheli hakkında  gözaltı kararı verdi.  
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012'deki Polis Akademisi  giriş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde  sorulara erişerek, örgüt üyelerine verdikleri tespiti üzerine başlatılan  soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin  yakalanması için Ankara merkezli 24 ilde operasyon başlattı. 
Savcılık açıklamasında, şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu,  gözaltı kararı verilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 
2012'de Polis Akademisi giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin  soruşturma kapsamında toplam 269 şüphelinin belirlendiği ifade edilen açıklamada,  bu son kararla hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı bildirildi. 
35 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2011 yılında yapılan müfettiş yardımcılığı  sınavını, soruları önceden ele geçirerek kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli  hakkında yakalama kararı verildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöSoruşturma
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