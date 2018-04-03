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Son dakika! YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans

Son dakika! YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans geldi. Başvuru yapamayan adaylar, yarın müracaat edebilecek

Son dakika! YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans

Son dakika! YKS'ye başvuramayanlar için ikinci şans geldi. Başvuru yapamayan adaylar, yarın müracaat edebilecek

03 Nisan 2018 Salı 09:59
Son dakika! YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans
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ÜNİVERSİTEYE girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adaylar "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek.

YARIN MÜRACAAT EDEBİLECEKLER

ÖSYM, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak YKS başvurularını, 1- 21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek

YKS, ÜÇ OTURUMLU DÜZENLENECEK

YKS, üç oturumlu düzenlenecek Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

SINAVLAR 23-24 HAZİRAN'DA

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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YKSBaşvuruYükseköğretim Kurumları Sınavı
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