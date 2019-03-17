Son dakika... Yeni Zelanda'da havalimanı kapatıldı!

Dunedin kentindeki havalimanının şüpheli paket nedeniyle kapatıldığı bildiriliyor.

Son dakika... Yeni Zelanda'da havalimanı kapatıldı!
banner404

YENİ Zelanda'da cami saldırılarının gerçekleştiği Christchurch kentine komşu Dunedin'de havalimanı kapatıldı.  Reuters haber ajansı, şüpheli paket nedeniyle havalimanına girişlerin polis tarafından durdurulduğunu bildiriyor. Özel kuvvetler polisleri olay yerine sevk edildi. Yeni Zelanda polisi, hafta içinde Dunedin'deki bir sokağı tahliye etmişti. Christchurch'teki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Ülke tarihinin en kanlı saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın terör bağlantıları araştırılıyor. 28 yaşındaki saldırganın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine seyahat ettiği, 2016 yılında bir süre de Türkiye'de tatil yaptığı belirlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira
Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner532

banner518

banner481

banner472

banner479