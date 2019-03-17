Son dakika... Yeni Zelanda'da havalimanı kapatıldı!

YENİ Zelanda'da cami saldırılarının gerçekleştiği Christchurch kentine komşu Dunedin'de havalimanı kapatıldı. Reuters haber ajansı, şüpheli paket nedeniyle havalimanına girişlerin polis tarafından durdurulduğunu bildiriyor. Özel kuvvetler polisleri olay yerine sevk edildi. Yeni Zelanda polisi, hafta içinde Dunedin'deki bir sokağı tahliye etmişti. Christchurch'teki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Ülke tarihinin en kanlı saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın terör bağlantıları araştırılıyor. 28 yaşındaki saldırganın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine seyahat ettiği, 2016 yılında bir süre de Türkiye'de tatil yaptığı belirlendi.