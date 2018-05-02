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Son Dakika... Uzun namlulu silahlarla saldırdılar! Ekipler sevk edildi

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Son Dakika... Uzun namlulu silahlarla saldırdılar! Ekipler sevk edildi

Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:17
Son Dakika... Uzun namlulu silahlarla saldırdılar! Ekipler sevk edildi
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Olay, Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun hemen arkasındaki sokakta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, muayene istasyonuna gelen araçlara trafik seti satan muameleciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek kullanıldı.

Olayda 2 kişi vurularak yaralanırken saldırıya karışan kişiler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. 

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis olayla yerinde çalışma başlattı. 

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Son Güncelleme: 02.05.2018 13:14
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye DudulluUzun NamluluMuayene Istasyonu
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