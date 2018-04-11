Son dakika! Üniversitedeki katliamın ardından beklenen istifa geldi

OSMANGAZİ Üniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 öğretim görevlisini öldürdüğü saldırının ardından üniversite rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, görevinden istifa etti.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN İSTİFA ETTİM"

Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin makamında basın toplantısı düzenledi. Gönen, soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını açıkladı.

2011 YILINDAN BU YANA GÖREVDEYDİ

2011 yılından bu yana görevde olan Gönen, "2011 yılından bugüne bilimi rehber edinerek, yüce Türk milletinin onur ve şerefini yükseltecek çalışmaları tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yapmaya gayret ettim. Huzurlarınızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aileme teşekkür ediyorum. Tüm bu açıklamalardan sonra, devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'ı silahla vurarak öldürmüştü.

Katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek feryat etmişti. Aypay kameralar önüne geçerek "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdi. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını? Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Volkan Bayer denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ'cü olduğu, tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan biri. Kimse görmek istemedi" diye konuşmuştu.