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Son dakika: Suriye'nin vurulmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi!

ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Dışişleri 'Memnuniyetle karşılıyoruz' dedi

Son dakika: Suriye'nin vurulmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi!

ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Dışişleri 'Memnuniyetle karşılıyoruz' dedi

14 Nisan 2018 Cumartesi 10:45
Son dakika: Suriye'nin vurulmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama geldi!
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 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılandığını açıkladı.  

  Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

 "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

 Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

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Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeDışişleri Bakanlığı
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