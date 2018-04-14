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Son dakika! Suriye Devlet Televizyonu böyle duyurdu

Suriye Devlet Televizyonu; Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Son dakika! Suriye Devlet Televizyonu böyle duyurdu

Suriye Devlet Televizyonu; Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:52
Son dakika! Suriye Devlet Televizyonu böyle duyurdu
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SURİYE devlet medyası, füze saldırılarını "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" diye tanımladı.

Resmi Sana Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.

Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.

Sana, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Devlet TelevizyonuŞam
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