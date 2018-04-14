Son dakika! Suriye Devlet Televizyonu böyle duyurdu

SURİYE devlet medyası, füze saldırılarını "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" diye tanımladı.

Resmi Sana Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.

Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.

Sana, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.