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Son dakika! Rusya'dan ilk açıklama: ABD normları ihlal etti

Rusya: ABD uluslararası normları ihlal etti. Rusya ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak" dedi

Son dakika! Rusya'dan ilk açıklama: ABD normları ihlal etti

Rusya: ABD uluslararası normları ihlal etti. Rusya ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak" dedi

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:47
Son dakika! Rusya'dan ilk açıklama: ABD normları ihlal etti
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RUSYA'DAN ilk tepki geldi, Rusya ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, "Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak" dedi. 

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Önceden planlanmış bir senaryo ortaya kondu. Yeniden, tehdit ediliyoruz. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Bütün sorumluluk Washington, Londra ve Paris'e aittir."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,   ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi. 

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Suriye  halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD'nin akıllı  füzeleri. Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen  devletin başkentine darbe vuruldu." ifadelerini kullandı.

Bütün bunların arkasında "dünyada seçkinliğini ilan eden ve ahlaki  liderlik iddiasında olanların bulunduğunu" belirten Zaharova, Suriye'nin  "barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradığını" kaydetti.

Beyaz Saray'ın, medyada çıkan bilgilere dayanarak Suriye'deki kimyasal  saldırıdan emin olduğunu savunan Zaharova, "Bu açıklamadan sonra bu olayda  Amerika ve diğer Batı medyası sorumluluğunu  anlamalı. 15 yıl önce Beyaz Saray  deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington medyayı kullandı."  değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaABDAnatoly Antonov
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