Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.

Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekâtı
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MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 15:06
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