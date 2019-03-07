MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 15:06
Son dakika! Kuzey Irak'a hava harekâtı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.'' denildi.