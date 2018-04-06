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Son dakika! Hakkari'de hain tuzak: 2 şehit ve 1 yaralımız var

Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı

Son dakika! Hakkari'de hain tuzak: 2 şehit ve 1 yaralımız var

Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı

06 Nisan 2018 Cuma 17:05
Son dakika! Hakkari'de hain tuzak: 2 şehit ve 1 yaralımız var
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HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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HakkarişehitSon Dakika
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