Son dakika! Hakkari'de hain tuzak: 2 şehit ve 1 yaralımız var

HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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