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Son dakika! Gaziantep'te eve baskına giden polislere ateş açıldı!

Gaziantep'te bir eve baskına giden polislere ateş açıldı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi

Son dakika! Gaziantep'te eve baskına giden polislere ateş açıldı!

Gaziantep'te bir eve baskına giden polislere ateş açıldı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:45
Son dakika! Gaziantep'te eve baskına giden polislere ateş açıldı!
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GAZİANTEP'TE  bir eve baskına giden polisleree ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonrası bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN ÖZEL HAREKATÇILAR GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık kararı ile arama yapmak için bir eve baskın düzenledi. Baskın esnasında evde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi polislere ateş açtı. Yaşanan çatışmanın ardından bölgeye Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi.

Bölgede yaşanan olayın ardından başlatılan operasyon devam ediyor.

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Gaziantepte Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!Gaziantep
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