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Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklıyor.

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklıyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:21
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde 24 Haziran seçimleri için manifestosunu açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana bu topraklar bize yurt oldu. Bizim devletimizSöğüt'te çadırlarda kuruldu. Dedem Osman Gazi'nin rüyası hakikat oldu. Devletimizadalet sevdasıyla büyüdü. Bursa ve edirne de kök saldı. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Kudüs'ü alan Selahattin Eyübi bizdik. Kanla alınan toprak, parayla satılmaz diyen Abdülhamid bizdik. Çanakkale'de ccanını veren, düşmana geçit vermeyen bizdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, " Size ölmeyi emrediyorum" dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik."
ERDOĞAN, KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kongresi öncesi salonun önünde bekleyen vatandaşlara açıklamalar yaptı. 24 Haziran seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, " Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler." dedi.

"SEÇİM BEYANNAMEMİZİ ANKARA'DA AÇIKLAYACAĞIZ"
Salonun önündeki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Maşaallah, maşaallah. İstanbul yine bugün bir başkasın, her zaman anlı, şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Birazdan manifestomuzu açıklayacağız. Bu manifesto ile Başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız Ankara'da açıklayacağız. Yaptıklarımız, yaşadıklarınızdır. Bir de yapacaklarımız var. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buna hazır mıyız? İstanbul'da il teşkilatımız bir kan değişimine gidiyor. 6. olağan kongrede yeni bir yönetim başa geliyor. Hep birlikte seçime hazırlanacağız." diye konuştu

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"16 YILLIK YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
"İstanbul'da, Türkiye'den ne ararsan hepsi var." diyen Erdoğan, " Kardeşlerim, evelallah biz hiçbir beşer planında kulun önünde eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik. Zira bizim ahdimiz var, bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyiz. Rabbime hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. 16 yıldır sizlerle bu yolculuğu sürdürüyoruz. Milletimizin vereceği vekaletle bu yolculuğa devam edeceğiz. Sizden bir ricam var, bizim Rabiamızı biliyorsunuz, bundan taviz yok. Öyle bir haykırın ki, tüm dünya duysun." şeklinde konuştu.

"BUNUN ADI, OSMANLI TOKADI OLACAK"
Birlik mesajı veren Erdoğan, terörle mücadeleye de değinerek, "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar. Hani o bazıları bölme gayretine falan girdiler, neyi bölüyorsunuz? Ne oldu, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te F-16 olduk, tepelerine, tepelerine bindik. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 415 oldu. Rahat durmazlarsa devam. Ne oldu Cerablus'a indik, Afrin'e girdik. Taciz neredeyse gideriz. Sınır ötesine geçtik. Niye? Rahat durmadılar. Bu millete yan bakana tahammül yok. Her türlü oyunu oynadılar ama tutmadı. Bu millet asil bir millet, yüce bir millet. Yeter ki beraberliğimiz koruyalım. Tek devlet diyeceğiz. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya. Biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok." dedi.

"İLK GÜNKÜ AŞKLA YENİDEN DİRİLİŞ"
AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıttı.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI ASILDI
Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer aldı.

EKRANDA "İLK GÜNKÜ AŞKLA... YENİDEN DİRİLİŞ" YAZIYOR
Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

VATANDAŞLAR KONGRENİN BAŞLAMASINI BEKLİYOR
Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekledi.

400'E YAKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU
Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etti.

SALONA ÇIKAN TÜM YOLLAR KAPATILDI
Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
ManifestoErdoğan
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