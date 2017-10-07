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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ''Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek'' dedi. Erdoğan, gazetecilerin "Türk askeri İdlib'de mi?" sorusuna, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil" yanıtını verdi. Gazetecilerin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin "Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" şeklinde oldu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ''Fırat Kalkanı harekatı ile açtığımız alanı şimdi de İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek'' dedi. Erdoğan, gazetecilerin "Türk askeri İdlib'de mi?" sorusuna, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil" yanıtını verdi. Gazetecilerin İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin "Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı "Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz" şeklinde oldu

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:04
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var
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ERDOĞAN ''Halep'ten kaçmak suretiyle İdlib'e gelen kardeşlerimize, ne olursa olsun, 'İster ölün ister kalın' diyemeyiz. Onlara biz elimizi uzatmak durumundayız. Şu anda da bu adım atıldı, devam ediyor. Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, açılış konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin "Türk askeri İdlib’de mi?" sorusuna "Şu anda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yürütüyor. ÖSO’nun İdlib’de şu anda yürüttüğü bir operasyon var. Henüz askerimiz orada değil. Tabii ki Türkiye ve Rusya, beraber yapacağımız ve yapmakta oluğumuz daha önce de söylediğim gibi İdlib, içi bizim tarafımızdan, dış tarafı da Rusya tarafından korunmasının sağlandığı bir bölge. Orda yaşayan insanların güvenliği noktasında böyle bir adım attık. Rejimle münasebetleri Rusya’nın yürüttüğü bir süreç. Diğer noktalarda da Türkiye olarak biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

GÖÇ OLUR MU?

Gazetecilerin 'Bölgeden bir göç olur mu?' sorusu üzerine Erdoğan, "Her türlü hazırlığımızı aldık. Sınırlar zaten bizim korumamızda. Sınırın dışı Rusya’nın korumasında" dedi.

Gazetecilerin 'Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki gibi mi bir ilerleme olacak?' sorusuna ise Erdoğan, "Karıştırma orasını. Biliyorsunuz boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz. Şimdi de İdlib’in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib’de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek" yanıtını verdi. 

Erdoğan, operasyonun isminin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soru üzerine ise "Açıklanır" ifadesini kullandı.

DÜN GECE TANSİYON YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre, Kayseri 1’inci Komando Tugayı ve Bolu 2’inci Komando Tugayı’ndan askerlerin de Cilvegözü Gümrük Kapısı’na ulaşmasının ardından dün akşam bölgede hareketlilik başladı. Gece de İskenderun Tren Garı’na getirilen 20 tanklık araç konvoyu Reyhanlı sınırına ulaştı. Son sevkiyat ardından 500 kişilik Türk askerliği birliğin İdlib’teki çatışmazlık bölgesine geçtiği öne sürüldü. Ancak, bu durum resmi olarak doğrulanmadı.

SEVKIYAT ARTIYOR

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na Türk askerlerinin sevkiyatı sürüyor. Dün gece 20 araçlık tank konvoyu İskenderun Tren Garı’ndan Reyhanlı İlçesi’ne geçti.

Geçen hafta aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu bir otobüs ve tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar ile mühimmat yüklü araçların yanı sıra iş makinesi bulunan çok sayıda askeri araç, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçti. Araçlar, Cilvegözü ile karşısında bulunan Suriye’nin Bab-el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgeye yerleşti. 2 hafta önce de Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da bir ekip ’gözlemci statüsünde’ daha önce Suriye’ye geçerek İdlib’te görev yapılacak yerleri belirlemişti.

NEDEN İDLİB?

Hatay sınırındaki PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin tam kontrolünde olan Halep ile Afrin’den göç edenlerin de bulunduğu İdlib’te yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor. İdlib, Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıkta, kuzeyde Hatay ve Afrin, doğuda Halep ve batıda Akdeniz sahilindeki Lazkiye ile çevrili olan stratejik bölge. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın başlama noktası ve kördüğümü olarak nitelendirilen İdlib’te Hayat Tahrir-i El Şam ve farklı gruplar barınıyor. Hatay sınırındaki PYD/YPG’nin tam kontrolünde olan Afrin ile Halep’ten göç alan İdlib ayrıca Suriye’nin Akdeniz’e açılan kapı olan Suriye rejiminin kontrolündeki Lazkiye’ye de çok yakın noktada. Lazkiye-Halep-Hama gibi önemli şehir merkezlerine giden yollara ulaşabilirliği, Akdeniz’e çıkış olasılığı ve rejimin kalbi durumundaki Lazkiye’ye coğrafi yakınlığı gibi nedenlerle büyük önem taşıyan İdlib, Suriye için kritik kale olarak yorumlanıyor.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 17:07
Anahtar Kelimeler:
İdlibCumhurbaşkanı Erdoğan
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