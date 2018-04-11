Son dakika: Cezayir'de en az 100 kişiyi taşıyan uçak düştü!

CEZAYİR'İN askeri uçağı, ülkenin kuzeyinde yer alan Bufarik bölgesindeki bir araziye düştü.
Rus yapımı İlyushin modeli uçakta çoğu askeri personel, en az 100 kişi bulunuyor.
Al Arabiya'nın Cezayir'deki askeri kaynaklarına göre, uçakta yaklaşık 200 kişi bulunuyordu
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