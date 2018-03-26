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Skandal çıkış: Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine son verilsin

Varna'da düzenlenecek olan Türkiye-AB zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, gerilimi yükseltti. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi

Skandal çıkış: Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine son verilsin

Varna'da düzenlenecek olan Türkiye-AB zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, gerilimi yükseltti. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi

26 Mart 2018 Pazartesi 14:24
Skandal çıkış: Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine son verilsin
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VARNA'DA düzenlenecek olan Türkiye-AB zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, gerilimi yükseltti. Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen bugün Bulgaristan'ın Varna şehrinde Türkiye ile yapacağı toplantı öncesinde gerilimi tırmandıran bir açıklama geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "sonlandırılması" gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN ZİRVEYE KATILACAK

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker bugün Varna'da düzenlenecek olan Türkiye-AB zirvesine katılacak.

ZİRVENİN ARDINDAN ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Saat 19.00'da ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

AVUSTURYA BAŞBAKANI'NDAN KRİZ ÇIKARACAK SÖZLER

Zirve öncesi Alman Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sebastian Kurz, "Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini" ifade etti.

"KOPENHAG KRİTERLERİ UYGULANMADIĞI İÇİN ÜYELİK GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRILSIN"

Kurz, "Temel demokratik değerler ve insan hakları ihlalleri göze alınırsa Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmeleri, Kopenhag kriterleri artık uygulanmadığı için sonlandırılmalı" dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'nin halen önemli bir ortak olduğunu ve Ankara ile birlik arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk zemininde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 26.03.2018 17:41
Anahtar Kelimeler:
GerilimSebastian KurzAvusturyaVarna
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