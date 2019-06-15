Şırnak'tan acı haber: 4 yıl önce kaybolan uzman çavuş şehit oldu!

GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesi'nde yaşayan uzman çavuş Ferdi Polat'ın 12 Aralık 2015 tarihinde görev yaptığı Şırnak'ta açıköğretim sınavı sonrasında arkadaşıyla beraber PKK'nın şehir yapılanması tarafından kaçırıldığı açıklanmıştı. 4 yıldır kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş oğlu Ferdi Polat'ın naaşı dere kenarındaki bir dağlık alanda bulundu. Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olduğu biliniyordu. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Garnizon Komutanı Vekili Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan'ın iletişime geçtiği aileden DNA örnekleri alındı.Daha sonra karşılaştırılan örneklerde cansız bedenin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi ve şehadet haberi baba Rıdvan ve anne Fatma Polat'a verildi.. Acı haber üzerine aile güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı, şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın cenazesinin Salı günü ilçeye getirileceği ve düzenlenecek törenle defnedileceği açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 12:17