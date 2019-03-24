Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ
Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.
1 ŞEHİT, 20 YARALI VAR
Kahreden kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ayrıntılar geliyor...Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 11:57