Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı.

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde askerleri taşıyan yarım otobüs devrildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

1 ŞEHİT, 20 YARALI VAR

Kahreden kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 11:57
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