Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit

Şırnak'ta 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit
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AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada, “Şırnak bölgesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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