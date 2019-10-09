Sınırda büyük hareketlilik! 100 araçlık askeri konvoy Kilis'te
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi
SONDAKİKA 09.10.2019, 13:23
TÜRKİYE'NİN çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis’e ulaştı.
KRİTİK BÖLGELERDE GÖREV ALACAKLAR
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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