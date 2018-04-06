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Şehri birbirine kattılar! Polise taşlı sopalı saldırı: 1 polis yaralı

Sakarya'da drift atan 3 kişi polisin dur ihtarına uymayıp Roman mahallesine kaçınca ardından giden polis taşlı sopalı saldırıya uğradı. Kovalamacada 1 polis yaralanırken 20 kişi gözaltına alındı

Şehri birbirine kattılar! Polise taşlı sopalı saldırı: 1 polis yaralı

Sakarya'da drift atan 3 kişi polisin dur ihtarına uymayıp Roman mahallesine kaçınca ardından giden polis taşlı sopalı saldırıya uğradı. Kovalamacada 1 polis yaralanırken 20 kişi gözaltına alındı

06 Nisan 2018 Cuma 11:47
Şehri birbirine kattılar! Polise taşlı sopalı saldırı: 1 polis yaralı
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SAKARYA'DA drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 kişiyi yakalamak için yaşanan kovalama sonucunda polis ekiplerine mahalleli taşlarla saldırdı. Yaşanan saldırıda 1 Komiser Yardımcısı yaralanırken, 20 şahıs gözaltına alındı.

DRİFT YAPAN 3 KİŞİ DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI
Sakarya'da devriye görevi atan polis ekipleri, yolda otomobille drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 şahsa dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen 3 şahıs kaçmaya başladı.

ROMAN MAHALLESİNDE POLİSE TAŞLI SOPALI SALDIRI
Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar roman vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları Erenler ilçesindeki Yenimahalle'ye kaçtı. Aracı takip eden polis ekipleri şahısları sıkıştırdığı sırada 25-30 kişilik grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Gerçekleşen saldırı sonrasında şahıslar kaçarken, polis aracında maddi hasar meydana geldi.
Daha sonra polis ekipleri şahısların yakalanması için 2 gün sonra mahalleye çok sayıda polis ile operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında mahalleli yine polis ekiplerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu.

1 KOMİSER YARDIMCISI BAŞINDAN YARALANDI
Mahallenin saldırı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 1 Komiser Yardımcısı kafasına kalasla vurulması sonucu yaralanırken, başka ekip otomobillerinde maddi hasar oluştu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2'Sİ TUTUKLANDI
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i bayan 19 erkek toplam 20 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS KOVALAMACASI KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan polis ekipleri ile şüphelilerin kovalamacısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSaldırıRoman
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