Sakarya Hendek'te 4,7 büyüklüğünde deprem

SAAT 16:08 sularında merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KANDiLLİ 4,7, AFAD 4,6 Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 9.5 km olarak açıkladı. AFAD ise depremin şiddetini 4,6 olarak duyurdu. Öte yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

MARMARA GENELİNDE HİSSEDİLDİ

Gelen ilk bilgilere göre, deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hissedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

SAKARYA VALİSİ: CAN KAYBI VE HASAR YOK

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, depremde herhangi bir can kaybının ve hasarın olmadığını söyledi.

HENDEK KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilenherhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlarevlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi birolumsuz yok" diye konuştu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise ''Şu anda bize ulaşan herhangi bir ölüm ya da yaralanma maddi hasarlı bir yıkım yok. Panik havası var. Kötü bir olay yok. Maalesef bir korku yaşadık inşallah devamı gelmez. Belediye olarak bu tür olaylara sürekli hazır halde bulunan sivil toplum kuruluşlarımız var. Her türlü olaya biz de hazırlıklıyız" diye konuştu.

"HERKES TEDİRGİN HALDE"

Deprem anında korkarak dışarı çıktığını belirten Birol Özkurt, "Ben Adapazarlıyım, emekliyim. Biraz önce bir sallantı oldu. Çoğu kişi sallantıyı hissetti. Evdekiler beni aradı ve deprem olduğunu söyledi onlar da hissetmişler, baya bir sallandık. 1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 17:39