Rusya'dan flaş 'vize' hamlesi! Putin talimatı verdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılması için talimat verdi. Hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlar, Rusya'ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek. Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerine ilişkin sitede yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

Rus liderin imzaladığı kararnameye göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece kısa süreli iş seyahatlerini değil, Rusya'ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek.

Kararnamede, bu uygulamanın mütekabiliyet ilkesi gereğince Türkiye'nin Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla hayata geçirileceği ifade edildi.

Kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Ankara ve Moskova arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı veren Putin, hükümete de yasal düzenlemelerini bu kararnameye uygun hale getirme emri verdi.

AZERBAYCAN DA VİZEYİ KALDIRIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 14:51